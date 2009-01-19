سفير مصر في « إسرائيل »: رفع الحصار عن القطاع كفيل بانهاء ظاهرة الأنفاق

فلسطين اليوم – غزة

اكد السفير المصري لدى اسرائيل ياسر رضا انه اذا تم رفع الحصار عن قطاع غزة كليا فانه لن تكون هناك اي انفاق تحت الاراض بين مصر وقطاع غزة.

ونفى السفير ان تكون الانفاق قد استخدمت لتهريب السلاح واشار الى ان السلاح يتم تهريبه عبر الحدود مع قطاع غزة وعبر البحر.

واكد ان مصر تبذل جهودا لتثبيت وقف اطلاق النار وضمان الانسحاب الاسرائيلي من غزة وفتح المعابر والافراج عن الجندي الأسير غلعاد شليط وكرر معارضة بلاده لنشر مراقبين او جنود او فنيين من دول اخرى على الحدود .

واكد السفير رضا ان الاتصالات بين مصر وحماس مستمرة لاطلاق سراح الجندي الاسرائيلي الأسير متوقعا ان تنشأ اجواء ايجابية ستسمح باطلاق سراحه.