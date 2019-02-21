النفط يصعد إلى أعلى مستوى له هذا العام

صعدت أسعار النفط أكثر من واحد بالمئة إلى أعلى مستوى لها هذا العام بدعم من آمال بأن أسواق الخام ستشهد توازنا في وقت لاحق هذا العام بمساعدة من تخفيضات إنتاجية من منتجين كبار وأيضا عقوبات أميركية على إيران وفنزويلا العضوين بمنظمة أوبك.

وساعدت مخاوف بشأن محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين في انخفاض أسعار النفط في التعاملات المبكرة، لكن السوق غيرت اتجاهها بعد ظهور علامات على تقدم في المحادثات بين البلدين وصعود أسواق الأسهم.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن المفاوضات مع الصين تسير على ما يرام وأشار إلى أنه منفتح على تمديد المهلة المحددة لإتمامها إلى ما بعد أول مارس وهو الموعد المقرر لزيارة رسوم جمركية أميركية على واردات من الصين بقيمة 200 مليار دولار من 10بالمئة إلى 25 بالمئة.

وصعدت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت 63 سنتا، أو 0.95بالمئة، لتبلغ عند التسوية 67.08 دولار للبرميل.

وارتفعت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 83 سنتا،أو 1.48 بالمئة، لتسجل عند التسوية 56.92 دولار للبرميل.

وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، إنه يأمل بأن سوق النفط ستتوازن بحلول أبريل وإنه ستكون هناك فجوة في الإمدادات بسبب العقوبات الأميركية على إيران وفنزويلا.