أسرى "النقب" يعلنون خطوات احتجاجية لمواجهة إجراءات المعتقل

نفذ أسرى معتقل "النقب الصحراوي" خطوات عصيان لمواجهة إجراءات إدارة المعتقل الجديدة، المتمثلة بنصب أجهزة تشويش.

وبين نادي الأسير الفلسطيني في بيان صحفي الخميس أن خطوات الأسرى تمثلت بإغلاق عدد من الأقسام وهي (3، 4، 5)، ووقف كافة المظاهر الحياتية اليومية فيها، بما فيها تنظيف غرف وخيم السجن، حيث تنتشر النفايات في الأقسام، وذلك في إطار حالة العصيان التي أعلنها الأسرى.

وأضاف أن حالة من التوتر لا تزال قائمة في معتقل "النقب الصحراوي"، وقوات القمع تتواجد داخل المعتقل منذ يومين، استعداداً لأي مواجهة أخرى قد يفرضها الأسرى.

واعتبر أن ما يجري في معتقل "النقب" ما هو إلا استمرار لسياسة السلب والقمع التي تنتهجها إدارة معتقلات الاحتلال بحق الأسرى.

يُشار إلى أن إدارة سجون الاحتلال نفذت منذ العام الجاري سلسلة عمليات قمع في معظم السجون، كانت أشدها في معتقل "عوفر"، ويعتبر معتقل "النقب" من أكبر من المعتقلات التابعة للاحتلال، والذي يضم قرابة (2000) أسير.