انتهاء أزمة جامعة بيت لحم

توصلت إدارة جامعة بيت لحم ومجلس الطلبة إلى اتفاق في ساعة متأخرة من الليلة الماضية، ينهي الأزمة النقابية التي استمرت أكثر من اسبوعين تعطلت خلالها الدراسة بالكامل.

ولعبت وزارة التربية والتعليم دورا هاما بالتوسط بين الطرفين بمشاركة القوى الوطنية ومحافظة بيت لحم من خلال مفاوضات صعبة استمرت على مدار أيام الازمة.

وفتحت الجامعة أبوابها صباح اليوم، أمام نحو 3 آلاف طالب وطالبة، وستقوم الإدارة بعملية التعويض للطلاب على ما فاتهم من مواد خلال الأزمة.

ونص الاتفاق الذي وقعه الدكتور بيتر براي عن ادارة جامعة بيت لحم، والطالب مأمون صبح عن مجلس اتحاد الطلبة، والدكتور ايهاب القبج، في بنده الاول "أنه من أجل حل أزمة الفصل الحالي "فصل الربيع 2019" فقط ستعمل ادارة جامعة بيت لحم على تخصيص الزيادة الناتجة عن مساقات التدريب للطلبة في تخصصات التربية والتمريض بفروعه من خلال تغطية الجامعة ما نسبته 80% من الزيادة التي دفعها الطالب ويترك امر احتساب قيد التخصص لإدارة الجامعة، ويعتبر هذا الاجراء استثنائيا لمرة واحدة لهذا الفصل فقط".

وجاء في الاتفاقية "تلتزم الجامعة بالاتفاقية الموقعة مع مجلس اتحاد الطلبة في عام 2016 المتعلقة برسوم التقسيط، كما يتم اعادة تعريف الطالب المحتاج لهذا الغرض من قبل لجنة المنح، والغاء الزيادة على رسوم التدريب الميداني لطلبة السنة الرابعة والذين تم قبولهم عام 2015 لإرجاعها على ما كانت عليه عند التحاقهم بالجامعة، ويلتزم المجلس التنفيذي للجامعة بإجراء مراجعة شاملة لمساقات التدريب في كلية التربية حتى نهاية شباط الحالي، واجراء التعديلات اللازمة بالاستناد إلى نتائج الدراسة ليتم تطبيقها مع بداية الفصل الجديد في الخريف القادم.

كما يلتزم المجلس التنفيذي بمراجعة برامج التمريض بحيث تأخذ المراجعة بعين الاعتبار التكلفة الاجمالية للبرنامج، وتلتزم ادارة الجامعة بتقاضي رسوم بدل الاخطاء الطبية من السنة الثانية في كلية التمريض".