غواصة إيرانية تطلق صواريخ لأول مرة

بدأت اليوم الخميس مناورات "الولاية 97" البحرية التي تستغرق ثلاثة أيام، بمشاركة كبار قادة القوة البحرية للجيش، في منطقة تبلغ مساحتها مليوني كيلومتر مربع من مضيق هرمز إلى مدار 10 درجات في المحيط الهندي.

وقال قائد القوة البحرية لجيش الجمهورية الإسلامية في مراسم بدء المناورات، إن المناورات البحرية تجري على عدة مراحل، مثل استعراض القوات البحرية، وانتشار القطع البحرية والعمليات في البر والبحر واستعراض القوة.

وأضاف الأدميرال حسين خانزادي، إن القطع البحرية فوق السطح وتحت السطح والمروحيات ستشارك في الاستعراض العسكري، وتستخدم بعض المعدات في إطار التدريب، كما يستخدم جزء آخر من المعدات العسكرية البحرية لأول مرة، كما تطلق ولأول مرة صواريخ من الغواصة.

وأشار قائد القوة البحرية للجيش إلى استخدام الطائرات الموجهة عن بعد للاستطلاع والمراقبة، كما يتم التمرين على الحرب الإلكترونية في هذه المناورات.

وقال الادميرال خانزادي، إن جزء من العمليات مكرسة للعمليات التي تجري لصد العدو الفرضي في المياه والبر.

وصرح بإن أحد أهداف هذه المناورة البحرية، التدريب على الخطط البحرية وتقييم الأسلحة والمعدات وتدريب الكوادر البشرية.