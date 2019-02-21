أتلتيكو مدريد يصفع يوفنتوس بهدفين في دوري الأبطال

خطف اتلتيكو مدريد الإسباني فوزا مثيرا من ضيفه فريق يوفنتوس الإيطالي بهدفين مقابل لا شيء، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الأربعاء على ملعب "واندا متروبوليتانو"، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وحسم التعادل السلبي الشوط الأول من المباراة، والذى سيطر عليه العصبية الشديدة من جانب الفريقين، حيث فشل نجوم الروخي بلانكوس واليوفي تهديد المرمى بأي فرصة خطيرة.

وفى الشوط الثاني نجح دفاع أتلتيكو مدريد في تسجيل ثنائية المباراة، الأول جاء عن طريق الأوروجوايانى خوسيه خيمينيز في الدقيقة 78 من متابعته لكرة مرتدة من دفاع يوفنتوس.

وأضاف مواطنه دييجو جودين ثاني الأهداف في الدقيقة 83 من عمر المباراة، بعد استغلاله لخطأ دفاعي من لاعبي فريق السيدة العجوز ليضعها في المرمى بسهولة.

جدير بالذكر أن مباراة الإياب سوف تجمع الفريقين يوم الثلاثاء 12 مارس المقبل على ملعب "أليانز ستاديوم"، معقل فريق يوفنتوس.