خصما نتنياهو يشكلان تحالفاً مشتركاً لخوض الانتخابات

أعلن رئيس حزب "مناعة لإسرائيل"، بيني غانتس، ورئيس حزب "يش عتيد"، يائير لبيد، الخميس عن تشكيل تحالف مشترك لخوض انتخابات الكنيست ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي يتزعم حزب الليكود.

وفي الاتفاق الذي أجري بين الحليفين الجديدين، سيتناوب الحزبان على رئاسة الحكومة، بحيث يكون غانتس الأول، ثم يخلفه لبيد بعد سنتين ونصف حال فوز حزبيهما في الانتخابات.

وقال بيان مشترك صدر عن الحزبين إنه "بدافع المسؤولية القومية، قرر غانتس ولبيد وموشي يعالون تشكيل قائمة موحدة لتكون حزب السلطة الجديد في إسرائيل".

ويضم الحزب الجديد "زعماء أمنيين واجتماعيين لضمان أمن الدولة، وتوحيد المجتمع الإسرائيلي المتمزق". بحسب البيان. بحسب مواقع إسرائيلية.

يذكر أن غانتس الذي كان رئيسا سابقا لهيئة الأركان الإسرائيلية، عقد اتفاقا الشهر الماضي مع وزير الحرب موشيه يعالون لتشكيل تحالف بينهما على أن يقوده غانتس، فيما سيكون يعالون وهو زعيم حزب "تيليم" المؤسس حديثا، رقم 2 على القائمة المشتركة.

وستجرى الانتخابات الإسرائيلية للكنيست (البرلمان) في التاسع من نيسان/ أبريل القادم، في ظل حالة استقطاب حادة داخل المجتمع الإسرائيلي.