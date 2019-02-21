طقس فلسطين: غائم جزئياً ولا تغير على درجات الحرارة

توقعت دائرة الارصاد الجوية بأن يكون الجو اليوم الخميس، غائما جزئيا الى غائم ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقاء فرصة ضعيفة لسقوط امطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة تكون الاجواء غائمة جزئياً وشديدة البرودة مع بقاء فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا الجمعة يكون الجو غائما جزئيا الى غائم ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقاء فرصة ضعيفة لسقوط امطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والسبت، يكون الجو غائما جزئيا الى صاف ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ، الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الاحد، يكون الجو غائماً بوجه عام ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، الرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً ومثيرة للغبار والبحر خفيف ارتفاع الموج .