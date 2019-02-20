كوخافي زار حدود قطاع غزة اليوم سرا 

رئيس اركان الاحتلال "كوخافي" يزور السياج الفاصل مع قطاع غزة

زار رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي الجديد اليوم الأربعاء، "أفيف كوفاخي" السياج الفاصل مع قطاع غزة في جولة ميدانية، في إطار تقييم الوضع المتدهور مع غزة مع قيادة قوات الاحتلال.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: " قام رئيس هيئة الأركان الجنرال "أفيف كوخافي" بزيارة إلى فرقة غزة، بحضور قائد القيادة الجنوبية اللواء هرتسي هليفي وقائد فرقة غزة العميد اليعازر توليدانو وقادة القوات في المنطقة".

وتشير التقارير الميدانية إلى أن قطاع غزة على حافية الانفجار في وجه الاحتلال في أي لحظة نتيجة الحالة الإنسانية والمعيشية الصعبة التي يعيشها زهاء مليوني مواطن، دون التوصل لأي حل يلوح في الأفق.

وتعد هذه الزيارة الأولى لرئيس الأركان "أفيف كوخافي" إلى السياج الفاصل مع قطاع غزة، منذ توليه قيادة جيش الاحتلال 26/ أكتوبر الماضي.



