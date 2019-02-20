حسين الشيخ ينفي تكليف اشتيه لتشكيل الحكومة القادمة.

نفى عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، حسين الشيخ، الأنباء التي يجري تداولها عن تحديد شخصية رئيس الوزراء في الحكومة المقبلة، وتكليف الدكتور محمد اشتية، برئاسة تلك الحكومة.

وقال الشيخ، إن الأنباء التي تحدثت عن تكليف الدكتور محمد اشتية، برئاسة الحكومة المقبلة عارية عن الصحة، حيث إن الرئيس محمود عباس، لم يكلف أحداً بتشكيل الحكومة حتى اللحظة.

وأضاف الشيخ: "المشاورات ما زالت مستمرة لاختيار رئيس الحكومة المقبلة، كما أننا نجري مشاوراتنا مع فصائل منظمة التحرير، من أجل إتمام كافة التجهيزات الخاصة بالحكومة المقبلة". كما قال لـ "دنيا الوطن".

وكان مركزية فتح قد اجتمعت بدون حضور رئيسها محمود عباس أمس، ورفعت التوصيات إلى الرئيس، دون أن ترشح أحد من الأسماء.

ونشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مساء اليوم، أن الرئيس محمود عباس كلف اشتيه بتشكيل الحكومة. وهو ما نفاه الشيخ جملاً وتفصيلاً.