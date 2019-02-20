إحصائية تكشف مدى حجم قوة سلاح الجو العسكرية للدول العربية ؟

نشر موقع روسيا اليوم الاخباري اليوم الاربعاء، بيانات تقديرية عن حجم القوة العسكرية التي تمتلكها ثمانية دول عربية لعام 2018م، على أساس تعداد سلاح الطيران الجوي.

وتشمل الإحصائية غير الرسمية، جميع كافة أنواع المقاتلات العسكرية منها النفاثة والعمودية والاقلاع والتدريب والأخرى، لتلك الدول العربية.

وبحسب موقع روسيا اليوم، تتصدر الجمهورية العربية المصرية المركز الأول وبلغ تعداد المقاتلات الجوية 1132 طائرة.

وجاءت السعودية في المركز الثاني وبغلت تعداد طائراتها العسكرية 844 طائرة.

ثم الامارات في المركز الثالث بعدد 540 طائرة، تلاها الجزائر رابعاً بعدد 528 طائرة، ثم الجمهورية السورية بعدد 460 طائرة، رغم الحرب الدائرة وما لحق في سلاحها الجوي من خسائر على مدار ثمانية سنوات.

ثم جاءت العراق في المركز السادس 289 طائرة، مثيلة لسوريا في حربها الدائرة ضد الارهاب، والمغرب سابعاً بعدد طائراتها 284 طائرة، وأخيراً المركز الثامن للأردن الهاشمية بعدد 261 طائرة.



