الاحتلال يخلي سراح 15 مقدسياً بشروط

قضت محكمة الاحتلال الاسرائيلي مساء الأربعاء بإخلاء سبيل ١٥ شابًا مقدسيًا بشروط، وتمديد آخرين ليوم الجمعة المقبل.

وذكر المحامي محمد محمود من هيئة شؤون الأسرى أن المحكمة قررت الافراج عن الشبان بشرط الإبعاد عن المسجد الأقصى والبلدة القديمة لمدة ٦٠يومًا، إلا من يقطن البلدة، ودفع كفالة مالية بقيمة ١٥٠٠ شيكل حتى الجمعة المقبل.

وأشار إلى أن المحكمة مددت توقيف كل من محمد الشلبي ومحمد ابو شوشة حتى يوم الجمعة المقبل.

وكان اعتقل محمد الشلبي صباح اليوم بعد اقتحام منزله في البلدة القديمة بالقدس.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت أمس أكثر من ٢٠شابًا من الأقصى، بعد الاعتداء عليهم بالضرب المبرح.

والشبان المفرج عنهم هم يعقوب الدباغ، همام الحسيني، محمد معتوق، محمد زغير، أحمد ركن، مصعب عبيدية، محمد ابو قويدر، إسلام زغير، فتحي نجادة، مراد مسك، عمر زغير، محمد نجدي، أنس ابو الحمص، هشام البشيتي.

كما أخلت شرطة الاحتلال في مركز القشلة بالبلدة القديمة بالقدس المحتلة اليوم سبيل المقدسية هنادي الحلواني، بعد تسليمها أمر استدعاء للتحقيق بتاريخ ٢٦ من الشهر الجاري.

وذكرت الحلواني أن قوات الاحتلال داهمت منزلها بعد تحطيم البوابة الرئيسية، وفتشوه بدقة، واعتدوا عليها بالضرب وفتشوها، وجروها خلال اعتقالها.

كما تسلمت المقدسية خديجة خويص اليوم أمر استدعاء للتحقيق بمركز القشلة.

وفي ذات السياق، اقتحمت قوات الاحتلال قرية العيسوية وفتشت منزلي المعتقلين أمين سر حركة فتح بالقرية ياسر درويش والشاب انور عبيد.

وذكر شهود أن قوات الاحتلال اعتقلت المقدسي محمود فايز محمود خال أنور عبيد، خلال تفتيش منزله.

وكانت اعتقلت كل من ياسر درويش وانور عبيد قبل يومين، خلال اقتحامها مسجد الاربعين في قرية العيسوية.

وردت المحكمة المركزية بالقدس اليوم الاستئناف المقدم ضد تمديد توقيفهما، وأبقت على قرار محكمة الصلح بالتمديد ليومي الجمعة والأحد المقبلين.

وأزالت قوات الاحتلال اليوم الأعلام الفلسطينية والرايات عن أعمدة الكهرباء خلال اقتحامها قرية العيسوية.