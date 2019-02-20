الخليل: سرقة حساب "فيسبوك" بتكلفة 15 ألف شيكل‎

كشفت الشرطة الأربعاء، ملابسات سرقة حساب إلكتروني رسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" في الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، وقبضت على المشتبه به.

وذكرت الشرطة بأنه وبناء على شكوى مواطن تتعلق بسرقة مجهول حسابه بفيسبوك والذي اشتراه بمبلغ 15 ألف شيكل ويحوي مليوني متابع، وعلى الفور باشرت إجراءات البحث والتحري لكشف ملابسات الحادثة ومعرفة المشتبه به.

وأشار إلى أنه ومن خلال عملية جمع المعلومات والأدلة الإلكترونية المتعلقة بالجريمة، فقد تمكنت من تحديد هوية المشتبه به وإعادة السيطرة على الحساب المسروق.

وأكد البيان توقيف المشتبه به لمدة 24 ساعة وإحالته للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه حسب الأصول.