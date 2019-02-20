بدء فعاليات الارباك الليلي شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة

اندلعت مواجهات مساء اليوم الأربعاء بين عشرات المتظاهرين السلميين قرب السلك الزائل على الحدود شرقي مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة مع قوات الاحتلال ضمن فعاليات "الارباك الليلي".

وشارك العشرات من الشباب الثائر في فعاليات الارباك الليلي، شرق مدينة خانيونس جنوب القطاع، للتعبير عن رفضهم للحصار الإسرائيلي منذُ ما يزيد عن (11 عاماً)، وحق العودة.

وأفاد مراسلنا، بأنه تم إشعال الإطارات المطاطية "كوشوك" من قبل المتظاهرين بالقرب من السلك الزائل، وتفعيل الأناشيد الوطنية، وتشغيل صفارات الإنذار تجاه البلدات المحتلة، وإلقاء القنابل الصوتية.

وتهدف فعالية الارباك الليلي إلى جعل قوات الاحتلال الاسرائيلي باستنفار دائم على طول الشريط الحدودي لقطاع غزة.