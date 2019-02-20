تقارير: والد نيمار يضغط لانتقاله إلى ريال مدريد

ذكرت تقارير صحفية، أن والد النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا يقود مفاوضات لانتقال نجله إلى صفوف ريال مدريد خلال الموسم القادم.

وبحسب ما نقله موقع "le10sport" الفرنسي، فإنه رغم تصريحات والد نيمار الأخيرة بشأن رغبة اللاعب في البقاء مع سان جيرمان، إلا أنه يضغط لانتقال نجله إلى صفوف الميرنغي.

وكان والد نيمار قد صرح مؤخرًا بأن "الحاضر والمستقبل في باريس، ولكن من الصعب الحديث عن أي خطوة قادمة، ففي كرة القدم كل شيء يمكن أن يتغير".

ووفقًا لصحفي في صحيفة "تايمز" البريطانية، فإن "نيمار ووالده يشجعان ريال مدريد على الاستمرار في الصفقة خلال مناقشات خاصة عُقدت بين الطرفين".

وأضاف "لا يتعلق الأمر فقط بخروج أنباء عن رغبة اللاعب في العودة إلى الليغا.. أعتقد أن الأمر الآن خطير للغاية، والقرار سيعود إلى باريس سان جيرمان في النهاية".

وأتم "سان جيرمان قد يقبل الصفقة، لأنه لم يحقق النجاح المأمول من قدوم نيمار إلى حديقة الأمراء حتى الآن".

يذكر أن اللاعب البرازيلي انتقل إلى صفوف بي إس جي قادمًا من برشلونة في صيف 2017، مقابل كسر الشرط الجزائي في عقده بقيمة 222 مليون يورو.