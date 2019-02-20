غاريث بيل مهدد بالغياب عن الكلاسيكو

تحوم الشكوك حول مشاركة النجم الويلزي، غاريث بيل، في مباراة الكلاسيكو القادمة بين برشلونة وريال مدريد، على خلفية تصرفه في الديربي الأخير.

وينتظر عشاق الفريق الملكي قرار لجنة العقوبات بالاتحاد الإسباني حول تصرف بيل.

وأحرز بيل، الهدف الثالث لفريقه الملكي في الانتصار 3-1 على أتلتيكو مدريد في إطار الليغا، واحتفل بطريقة غير لائقة أمام مدرجات جمهور الأتلتي.

وحال قررت اللجنة، إيقاف بيل، مباراة واحدة، سيغيب فقط عن لقاء ليفانتي ويشارك في الكلاسيكو أمام برشلونة، أما في حالة إيقافه أكثر من ذلك، سيتأكد غيابه عن مواجهة برشلونة في الليغا.

وذكرت صحيفة "سبورت"، أن الأمر سيكون مختلفًا، إذا رأت اللجنة أن تصرف بيل كان هدفه استفزاز الجماهير، وقد يُعاقب بالإيقاف بين 4 إلى 12 مباراة، وسيتم تطبيق العقوبة على لقاء كلاسيكو الكأس أيضًا.

وأصبح مصير غاريث بيل على المحك، حيث بات مُهددًا بالغياب عن لقائي الكلاسيكو ضد الغريم التقليدي برشلونة، في مباراتين مصيريتين للميرنغي هذا الموسم.