الاحتلال يفرض حصاراً شاملاً على قرية دير نظام شمال رام الله

فرضت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الاربعاء، حصارا شاملا على قرية دير نظام شمال مدينة رام الله، وأغلقت الطرق المؤدية إلى القرية، ومنعت الدخول والخروج من والى القرية.

واقتحمت قوات الاحتلال دير نظام بقوة كبيرة وحولتها لثكنة عسكرية ومنعت الدخول او الخروج منها كما ومنعت الصليب الاحمر من دخولها.

واندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال، وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي والمعدني المعلف بالمطاط وقنابل الغاز نحو المواطنين، فيما القى المواطنين الحجارة على قوات الاحتلال.

وقامت قوات الاحتلال قبل ايام بتجريف اراض زراعية لصالح البناء الاستيطاني لتوسيع مستوطنة "حلميش" المقامة على اراضي القرية.