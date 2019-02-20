الاحتلال يهدم منزلين في بيت حنينا بالقدس

هدمت جرافات إسرائيلية الأربعاء، منزلين في حي الأشقرية ببيت حنينا شمال مدينة القدس المحتلة، بحجة البناء دون ترخيص.

وذكر شادي المحتسب أنه تفاجأ بحصار قوة عسكرية إسرائيلية لمنزله ومنزل والده، وإخراجهم منهما بالقوة، دون السماح لهما بإخراج أثاث ومحتويات المنزلين.

وأوضح أنه ووالده ما زالا يدفعان مخالفات بناء منذ بناء المنزلين عام ٢٠١٠ بقيمة ١٤٠ ألف شيكل، وكانا قدما طلبا لبلدية القدس لترخيص المنزل.

وتبلغ مساحة منزل الحاج تيسير المحتسب ١١٠ متر مربع، ومكون من ٣ غرف ومطبخ وحمام، ويقطن فيه مع زوجته وأربعة أولاد.

أما شادي فمساحة منزله تبلغ ٥٥ مترًا مربعًا، ومكون من غرفتين ومطبخ وحمام، ويقطن فيه مع زوجته وأربعة أولاد أكبرهم عمره ٥ سنوات وأصغرهم ٣ شهور.

ولفت شادي إلى أنه لا يوجد لهم مأوى آخر، وسينصب ووالده خيمة فوق أنقاض منزلهما للعيش فيها.