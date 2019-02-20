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الاحتلال يعتقل ناشطة مقدسية ويستدعي أخرى للتحقيق

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 16:46 - 20 فبراير 2019
باحات المسجد الاقصى باحات المسجد الاقصى
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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عصر اليوم الأربعاء، الناشطة المقدسية هنادي الحلواني عقب اقتحام منزلها بمدينة القدس واقتادتها الى أحد مراكز التوقيف والاعتقال في المدينة للتحقيق معها.

يذكر أن الاحتلال اعتقل المواطنة الحلواني عدة مرات وأبعدها عن المسجد الأقصى لفترات متفاوتة.

في السياق، استدعت قوات الاحتلال المعلمة والناشطة المقدسية خديجة خويص من القدس المحتلة للتحقيق.

وتشهد مدينة القدس المحتلة توتراً كبيراً بين المقدسيين وقوات الاحتلال عقب اغلاق الأخيرة لباب الرحمة في المسجد الأقصى المبارك والاعتداء على النساء واقتحام باحات المسجد بشكل يومي إضافة إلى البناء الاستيطاني في الأراضي المقدسية.

 

 

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