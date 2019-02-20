الجهاد تستقبل المحرر شرقاوي وتشارك فتح في استقبال غوادرة في جنين

استقبلت حركة الجهاد الإسلامي في مدينة جنين شمال الضفة المحتلة ابنها الأسير المحرر مهنا شرقاوي والذي أفرج عنه بعد اعتقال دام ستة أشهر في سجون الاحتلال.

وقدمت الحركة، التهنئة للأسير شرقاوي ولعائلته بالإفراج عنه، سائلة المولى عز وجل الإفراج العاجل عن جميع أسرانا من سجون الاحتلال.

وفي سياق منفصل شارك وفد من محرري حركة الجهاد الإسلامي إخوانهم في حركة فتح في استقبال الأسير المحرر محمد غوادرة الذي أمضى خمسة عشر عاماً في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

واعتبر الوفد وجوده في مهرجان استقبال تنظمه حركة فتح بمثابة أفضل وسيلة للرد على تصريحات عزام الأحمد.

وأكد وفد محرري الجهاد أن دماء الطوالبة وأبو جندل وزياد العامر ومحمود الحلوة في مخيم جنين، تاريخ سطر بالدم عبر سلسلة طويلة من العمليات الفدائية المشتركة بين سرايا القدس وكتائب شهداء الأقصى لا يمكن أن يعكر صفوه تصريحات هنا وهناك.

وأشار وفد الجهاد أن التصريحات التي وصفها بالمؤلمة هي غمامة وستنقشع، وأن حركة الجهاد الإسلامي كما عهدتموها في أولوياتها بالمحافظة على الوحدة الوطنية واستمرار نهج مقاومة العدو الإسرائيلي حتى تحرير فلسطين.