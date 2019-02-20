انضمام حزبين جديدين لحزب اليمين "الإسرائيلي"

أعلن حزبين من اليمين المتطرف (بن آري وبن جفير) مساء اليوم الأربعاء، انضمامهما إلى حزب اليمين الذي يتولى رئاسته بنيامين نتنياهو في محاولة لاتحاد أحزاب اليمين في مواجهة اليسار في الانتخابات القادمة.

وأثار اعلان الحزبين جدلاً واسعاً داخل أعضاء ومؤيدي حزب اليمين الذي يتولاه نتنياهو، في ظل عدم رغبة معظم أعضاء حزب اليمين الإسرائيلي لانضمامهما.

وفتح انضمام الحزبين تساؤلات عدة في صحيفة يديعوت احرنيوت وموقع واللا العبري ومنها: (ماذا يفكر الليكود في مبادرة نتنياهو لتوحيد الأحزاب اليمينية مع حزبي بن آري وبن جفير؟، هل يفكر نتنياهو بضم بن آري وبن جفير للكنيست في الانتخابات القادمة؟، وهل سيكون الحزبين مخلصين لنتنياهو في ظل آرائهم المتطرفة جداً؟)، وأشارت يديعوت وموقع واللا بأن معظم كبار الليكود تجنبوا الإجابة على تلك الأسئلة "واكتفوا بالصمت".

وفي ذات السياق ذكرت يديعوت بأن إصرار نتنياهو على توحيد الأحزاب اليمينية يدلل على خشيته من خطر فقدان الأصوات لحزب اليمين في الانتخابات القادمة، ومحاولة نتنياهو لإضعاف تحذيرات بيني غانتس المنافس الأقوى ضد نتنياهو.

حزب مايكل بن اري:

مايكل بن آري هو عضو سابق في الكنيست ونائب عن فصيل (الاتحاد الوطني للاحتلال الإسرائيلي) وشغل لاحقًا منصب رئيس حزب أوتزمًا لـ"إسرائيل" وحصل بن آري على درجة الدكتوراه في أرض دراسات الإسرائيلية والآثار.

حزب ايتمار بن جفير:

ايتمار بن جفير هو محام وناشط لليمين المتطرف الإسرائيلي، كان مستشاراً إعلامياً لـ"مايكل بن آري" ومتحدث باسم حركة (الجبهة الوطنية اليهودية).