"حارس أمن" يطلق النار على بالون حارق في أسدود

أطلق حارس أمن "إسرائيلي" مساء اليوم الأربعاء النار قرب أسدود تجاه بالون اشتبه بأنه قنبلة مولوتوف أطلقت من قطاع غزة.

ووفقاً لموقع واللا العبري، فإن حارس الأمن التابع لروضة أطفال في موشاف أزريقم أطلق عدد من الرصاصات تجاه بالون يشتبه في كونه قنابل حارقة وذلك عندما يقترب من روضة أطفال.

وكشفت النتائج الأولية بعد استدعاء شرطة الاحتلال، إلى أن البالون لم يحمل أي مواد متفجرة بل هو بالون عادي.

ومن الجدير ذكره أن الشبان الثائرون في قطاع غزة يطلقون بالونات حارقة تجاه الأراضي المحتلة تعبيراً عن غضبهم لعدم التزام إسرائيل بتعهداتها للوفود الدولية والقطرية والمصرية بفك الحصار عن القطاع.

والبالونات الحارقة أسلوب جديد انتجه الفلسطينيون خلال مسيرة العودة وكسر الحصار التي انطلقت في 30/3 من العام الماضي، وتتسبب البالونات الحارقة بحرق مساحات واسعة من الأراضي الزراعية للاحتلال الإسرائيلي.