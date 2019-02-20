"منظمة التعاون" تحذر من تبعات الاعتداء الإسرائيلي في الأقصى

حذرت منظمة التعاون الإسلامي مساء اليوم الأربعاء، من تبعات استمرار الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة في المسجد الأقصى المبارك، مؤكدة أن الاعتداءات الإسرائيلية تغذي الصراع الديني والتطرف وحالة عدم الاستقرار في المنطقة.

وأدانت المنظمة في بيان لها، اليوم الأربعاء، بشدة اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى المبارك، والإقدام على إغلاق باب الرحمة، والاعتداء بوحشية على المصلين المتواجدين في باحاته، في استفزاز لمشاعر الأمة الإسلامية، وانتهاكٍ صارخٍ للقرارات والمواثيق الدولية ذات الصلة.

كما أدانت المنظمة مصادقة قوات الاحتلال الإسرائيلي لبناء 4416 وحدة استيطانية جديدة في مدينة القدس المحتلة، مؤكدة على أن كل المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أرض دولة فلسطين المحتلة تعتبر غير شرعية بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، لا سيما القرار رقم 2334 الصادر عن مجلس الأمن الدولي بتاريخ 23 ديسمبر 2016م.

ودعت المنظمة، في الوقت نفسه، المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن الدولي، إلى إنفاذ قراراته وممارسة مسؤولياته تجاه حمل "إسرائيل"، السلطة القائمة بالاحتلال، على وقف انتهاكاتها المتتالية والالتزام بقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.