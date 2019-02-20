دعوية الجهاد وجمعية اقرأ تختتمان 10 دورات لأحكام القرآن بمحافظة غزة

كرمت اللجنة الدعوية لحركة الجهاد الإسلامي وجمعية اقرأ الخيرية، أمس عدداً كبيراً من الأخوات في حفلين لاختتام عشر دورات لأحكام القرآن الكريم في محافظة غزة.

وقال مسؤول اللجنة الدعوية في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ وليد حلس: "استمراراً في أداء الرسالة الإيمانية والتربوية والتوعوية في تعليم احكام القرآن الكريم التي انطلقت من أجلها اللجنة الدعوية وجمعية اقرأ الخيرية، اختتمت اللجنة الدعوية قبل يومين 10 دورات في أحكام التلاوة".

وأضاف الشيخ حلس: "تم تكريم جميع الاخوات، حيث عقدت 4 دورات تأهيلية في مسجد الرحمن، إضافة إلى 6 دورات في مسجد القزمري ما بين تأهيلية وعليا ودورات في مخارج وصفات الحروف".

وتابع قوله: " للمرة الثانية يعقد ملتقى الأصوات الندية دورة في الأصوات الندية لتأهيل الأئمة الصاعدين في محافظة غزة، استعداداً لشهر رمضان المبارك، مشيراً إلى أن الدورة ستعقد في مسجد القزمري وبلغ عدد المشاركين فيها أكثر من 35 من الاخوة الأئمة.

وشدد الشيخ حلس، على استمرار اللجنة الدعوية في إقامة دورات أحكام القرآن الكريم، لافتاً إلى أن اللجنة ستعكف في القريب العاجل إلى إقامة دورات الأصوات الندية في كافة محافظات قطاع غزة.

وشكر حلس، "أصدقاء سناب غزة" لتقديمهم سلة غذائية بشكل مستمر للجنة الدعوية وجمعية اقرأ الخيرية، حيث تم توزيع أكثر من 100 سلة غذائية للمحتاجين في اللجنة الدعوية والجمعية.

وفي ذات السياق أكد رئيس جمعية اقرأ الخيرية الشيخ عبد الفتاح حجاج، على ضرورة الاهتمام بالدورات الشرعية للقرآن الكريم والتي تعقد في مساجد قطاع غزة، لأنها تمثل البناء الحقيقي لمواجهة التدفق الكبير من الرذيلة".

وحث الشيخ حجاج، الأخوات والأخوة على ضرورة الالتزام والالتحاق بمثل هذه الدورات، لافتاً إلى أن الجمعية على استعداد كامل لعقد جميع الدورات التي تختص في أحكام وتلاوة القرآن الكريم بكل ما يلزمها.

وفي نهاية الحفل تم تكريم أكثر من 120 أخت في الدورات التأهيلية والعليا والقراءات في القرآن الكريم في محافظة غزة.





























