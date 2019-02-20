محكمة الاحتلال تُصدر حكماً على أسير فلسطيني بالسجن 30 عاماَ

أصدرت محكمة الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، حكماً بالسجن الفعلي على أسير فلسطيني لمدة 30 عاماً، وغرامة مالية قدرها 10 آلاف شيكل إضافة إلى دفع 258 ألف شيكل لأرملة ضابط إسرائيلي قتل في غوش عتصيون.

ووفقاً لصحيفة معاريف العبرية، فإن محكمة الاحتلال أصدرت حكماً بالسجن على الأسير ممدوح يوسف محمد عمرو، بتهمة قتل إلياف غيلمان وهو ضابط إسرائيلي قبل ثلاث سنوات في محطة لركوب الحافلات في غوش عتصيون.

وكان غيلمان قتل برصاص الجنود الإسرائيليين الذين أطلقوا النار نحو الشاب عمرو عندما ركض تجاه مدنيون في محطة الحافلات.

وأشارت معاريف إلى أن القضاء العسكري للاحتلال الإسرائيلي أصدر غرامة مالية على الأسير الفلسطيني تقدر بـ10 آلاف شيكل إضافة إلى دفع 258 ألف شيكل لأرملة الضابط الإسرائيلي.

يذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، تعدم الشبان الفلسطينيين بدم بارد على الحواجز العسكرية تحت ادعاءات بحمل السلاح الأبيض "السكين" لقتل الإسرائيليين.