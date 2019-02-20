جنرال "إسرائيلي" بهذه الطريقة سيتم إعادة الجنديين غولدن وشاؤول من غزة

قال الجنرال المتقاعد عوزي ديان، نائب رئيس الأركان السابق في جيش الاحتلال الإسرائيلي: "إن إعادة الجنديين الإسرائيليين المعتقلين لدى حركة حماس في قطاع غزة لا يكون إلا من خلال العمل العسكري فقط".

وأضاف ديان وفقاً لموقع المستوطنين 7 مساء اليوم الاربعاء: "إن أردنا إعادة الجنديين هدار غولدن وارون شاؤول من غزة، علينا القيام بعمل عسكري، وكل ما يقال عن أنها قضية إنسانية مقابل قضية إنسانية فهذا شعار، فحماس لا تستوعب تلك اللغة بل تريد صفقة مقابل أسرى والإفراج عن أسرى فلسطينيين".

وأشار إلى أن "إسرائيل" لن تفرج عن أسرى فلسطينيين نفذوا عمليات ضدها، لذلك علينا خفض التوقعات من ابرام صفقة تبادل مع حماس.

ولفت الجنرال الإسرائيلي المتقاعد، إلى أن "الحرب المقبلة مع قطاع غزة ستقع ويجب علينا اعتقال ألفين (2000) من عناصر حركة حماس خلال الحرب ومن ثم نستبدلهم بهدار غولدن وأرون شاؤول" وفق قوله.