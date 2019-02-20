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الاحتلال يهدم منزلين ويوزع إخطارات بهدم أخرى في القدس

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 13:25 - 20 فبراير 2019
هدم منازل هدم منازل
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هدمت آليات تابعة لبلدية الاحتلال في القدس، اليوم الأربعاء، منزلين في حي بيت حنينا شمال القدس، ووزعت إخطارات بهدم أخرى، وبلاغات استدعاء لأصحاب منازل في مخيم شعفاط، وحي الصوانة قرب سور القدس التاريخي.

وقالت مصادر محلية، إن جرافات الاحتلال هدمت منزلين في منطقة الأشقرية بحي بيت حنينا للمواطن تيسير المحتسب ونجله شادي بعد إخلائهما من قاطنيهما، وعددهم عشرة أفراد معظمهم من الأطفال، علما أن عائلة المحتسب تمكنت صباح اليوم من استصدار قرار بوقف الهدم.

وفي مخيم شعفاط وحي الصوانة تم تسليم إخطارات هدم واستدعاء للحضور للبلدية، بخصوص عدم ترخيص البناء.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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