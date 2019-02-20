الهيئة الإسلامية:سياسة "إسرائيل" قائمة على شريعة الغاب والاستيطان

اعتبرت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات اليوم الأربعاء، مصادقة بلدية الاحتلال في القدس على مخطط استيطاني يشمل مئات الوحدات الاستيطانية لمشاريع إسكانية في المدينة المحتلة، استمراراً للسياسة الاسرائيلية القائمة على شريعة الغاب والاستيطان لفرض واقع جديد.

وأكدت الهيئة، على أن المستوطنات الإسرائيلية التي بنيت وتبنى على الأراضي الفلسطينية المحتلة في الرابع من حزيران لسنة 1967 هي مستوطنات غير شرعية ويجب تفكيكها، سواء اعتبرتها سلطات الاحتلال رسمية أم لا.

وأشارت الهيئة الى أن جميع دول العالم دون استثناء تعتبر الاستيطان الاسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعي وغير قانوني وفقاً لقواعد القانون الدولي الإنساني.

وحذرت الهيئة في بيانها أن جميع المخططات والمشاريع الاستيطانية هي جزء من الحملة التهويدية المسعورة التي تستهدف كل ما هو عربي إسلامي مسيحي في المدينة.

ومن جهة أخرى حذرت الهيئة الإسلامية المسيحية في بيانها من الانتهاكات الاسرائيلية المتواصلة بحق المسجد الأقصى المبارك، وما تمارسه من تطرف بالاعتداء على حرمة المسجد ومصلياته بإغلاق أبواب الأقصى تارةً، والاعتداء على المصلين بالضرب والاعتقال تارةً أخرى والتي كان آخرها ليلة أمس، داعيةً الى لجم سلطات الاحتلال وحماية تاريخ القدس وتراثها.