أبو عبيدة: المقاومة أسقطت ليبرمان وقائد وحدة النخبة بعد فشلهم في "حد السيف"

قال المتحدث باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" ، إن الفشل الكبير للاحتلال والذخر الأمني لدى المقاومة في عملية حد السيف لا زالت أصداؤه تسقط رؤوساً ذاقت طعم الخزي والفشل أمام المقاومة وستظل غزة وشعبها قاهرة للغزاة وأيقونة للنصر والصمود.

وأضاف أبو عبيدة: أسقطت المقاومة وصمود شعبنا من ورائها أفيغدور ليبرمان، وها هي اليوم تسقط قائد وحدة السييرت متكال كنتيجة مباشرة لعملية حد السيف.

وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، كشفت عن أن قائد وحدة النخبة المميزة في جيش الاحتلال قرر إنهاء خدماته بعد فشل عملية "حد السيف" في خانيونس جنوب قطاع غزة.

وأوضحت الصحيفة أن قائد وحدة النخبة الأولى المميزة في الجيش الإسرائيلي "سييرت متكال" قرر إنهاء خدماته العسكرية بعد شهرين من الآن.