مصر تمنع مراسل "نيويورك تايمز" من دخول أراضيها

ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية اليوم، أن السلطات المصرية رفضت دخول أحد مراسليها إلى أرض مصر وأعادته إلى لندن بعد احتجازه لساعات.

وقالت الصحيفة إنه تم احتجاز ديفيد كيركباتريك / 48 عاما / في وقت متأخر مساء الاثنين بعد وصوله إلى مطار القاهرة الدولي.

وأضافت أنه بعد ساعات تمت مصادرة هاتف كيركباتريك واحتجازه بدون طعام أو ماء لعدة ساعات.

وتابعت الصحيفة “صباح الثلاثاء، ” رافقه مسؤولون مصريون على متن طائرة تابعة لشرطة مصر للطيران لإعادته إلى لندن”.

واحتفظ مسؤول مصري بجواز سفر كيركباتريك إلى أن هبطت الطائرة في مطار هيثرو.

ولم تقدم السلطات المصرية أي تفسير لهذه الإجراءات.

ونقلت الصحيفة عن سام ويربيرغ، المتحدث باسم السفارة الأمريكية في القاهرة قوله إنه يشعر بالقلق إزاء “الرفض غير المفسر لدخول مواطن أمريكي إلى مصر”.

وأضاف المتحدث “لقد أعربنا عن قلقنا للمسؤولين المصريين”.

وقالت الصحيفة إن الإجراءات التي تم اتخاذها ضد كيركباتريك تعد “تصعيدا لحملة القمع الصارمة ضد وسائل الإعلام الإخبارية تحت حكم زعيم مصر القوي عبد الفتاح السيسي”.

يذكر أن كيركباتريك، مدير مكتب “نيويورك تايمز” في القاهرة في الفترة من 2011 وحتى 2015، هو مؤلف كتاب صدر مؤخرا حول مصر بعنوان “في أيدي العسكر”.(د ب أ)