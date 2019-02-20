حملة دهم واعتقالات واسعة ومصادرة معدات من ورشة حدادة ومبلغ مالي

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح اليوم الأربعاء، حملة دهم واعتقال واسعة في مناطق متفرقة من الضفة المحتلة.

ووفق مصادر محلية، فقد اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد نصوح اشتيه من قرية سالم شرق نابلس وعاثت خرابا في منزله ؛علما انه اسير محرر وشقيقه عبد الرحمن ما زال رهن الاعتقال ايضا.

وفي محافظة رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال قرية المزرعة الغربية شمال غرب رام الله، حيث داهمت عدة منازل وانسحبت دون اي اعتقالات.

وفي بيت لحم، اعتقلت الشابين محمد جميل أبو سرحان وفادي حلاوة خلال اقتحام مدينة الدوحة غرباً، كما جرى اقتحام مخيم الدهيشة.

واعتقل الاحتلال الشاب حاتم أحمد صبارنة من بلدة بيت أُمّر على حاجز "الكونتينر" شمال شرق بيت لحم.

كما اعتقل الأسير المحرر عدي وفا مزهر من منزله في مخيم قلنديا شمال القدس.

واستولى جيش الاحتلال على معداتٍ من داخل ورشة حدادة بمنطقة ظهرة إكبارية في ضاحية شويكة شمال طولكرم.

وفي محافظة الخليل، جرى اعتقال كلاً من: أنس جميل جوابرة، نيدان نواف الشريف، ونديم مهيب جوابرة ، الأسير المحرر هشام جبر الطيطي والشابين خالد أبو سالم ومحمد حسن زكوت من منازلهم في مخيم العروب شمالا.

واقتحم الاحتلال منزل الصحفي حسونه زكوت في مخيم العروب ، واستدعاه مع ابنه في "عتصيون" يوم غد الخميس.

وصادرت قوات الاحتلال مبلغا من المال من داخل منزلٍ يعود لعائلة مسك في شارع السلام بمدينة الخليل.