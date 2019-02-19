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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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مجلي : مصر ستنتصر على الارهاب وعلى الاحتلال أن يوقف عدوانه على الأقصى

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 23:13 - 19 فبراير 2019
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دان رئيس الكونجرس الفلسطيني  العالمي عدنان مجلي التفجير الإرهابي في القاهرة الذي راح ضحيته اثنين من عناصر الشرطة المصرية .

واكد مجلي في تصريح له اليوم الثلاثاء ١٩ فبراير ان مصر ستبقى بجيشها العظيم قوية رغم الإرهاب الدموي الذي يستهدف المدنيين ويستهدف دور مصر المحوري في المنطقة لاسيما دعمها للقضية الفلسطينية التي تعتبر القضية المركزية للعرب والمسلمين.

وقال مجلي إن مصر استطاعت أن تنتصر على الارهاب الذي يريد ضرب وحدة مصر وأمنها القومي وموقفها القوي من قضايا المنطقة.

من جهة أخرى أكد مجلي أن التصعيد الاسرائيلي الخطير في القدس وإغلاق الاحتلال الاسرائيلي لبوابات المسجد الاقصى المبارك يتزامن وحمى الانتخابات الاسرائيلية وهو انتهاك خطير يسعى لتغيير الطابع التاريخي للمدينة المقدسة.

وأشاد مجلي بصمود المقدسيين الذين يدافعون عن اراضيهم وبيوتهم في ظل استمرار الاستيطان والتهويد مؤكدا اهمية دعم صمود المقدسيين والضغط على الاحتلال لاحترام كافة المواثيق والمعاهدات الدولية واحترام حرمة المكان المقدس وعدم عرقلة دخول المصلين للمسجد الاقصى واحترام مشاعر المسلمين.

وأكد مجلي أن الإجراءات الاسرائيلية في القدس تعد انتهاكا سافرا للوضع التاريخي والقانوني القائم، ولالتزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

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