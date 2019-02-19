التربية: غداً يوم مفصلي بخصوص أزمة جامعة بيت لحم

أعلن الوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي د. إيهاب القبج أن يوم غدٍ سيكون يوماً مفصلياً بخصوص أزمة انتظام الدوام في جامعة بيت لحم.

وأوضح القبج أن التعديل أو التأجيل من قبل أطراف الأزمة على هذا الموعد، لأي سبب من الأسباب، سيعني تنفيذ الوزارة للإجراءات التي أعلنتها بالأمس والتي تشمل خيار إلغاء الفصل الحالي أو الصيفي، إذ ارتأت الوزارة تأجيل تنفيذ هذه الإجراءات ليوم واحد لفتح المجال أمام الأطراف للوصول إلى حل.

وكانت وزارة التربية قالت امس ان استمرار الأزمة في جامعة بيت لحم والتي أدت إلى تعطيل الدراسة فيها منذ تاريخ ٦ شباط الحالي، ستقود الوزارة الى اتخاذ إجراءاتها الإدارية حيال هذه الأزمة والحاجة لضبط الدوام الجامعي وفق الشروط المعروفة.

وأشارت التربية إلى أن هذه الإجراءات ستشمل إلغاء الفصل الحالي والصيفي لهذا العام الأكاديمي وذلك استناداً إلى صلاحيات الوزارة وفق القرار بقانون رقم (٦) بشأن التعليم العالي للعام 2018، وكذلك الأنظمة والتعليمات الخاصة بعمل موسسات التعليم العالي الفلسطينية في الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة والنوعية.

وتهيب الوزارة بكافة الأطراف لوضع حد لتعطيل الدراسة في الجامعة وضرورة انتظامها خلال ( ٢٤ ) ساعة، والا ستضطر الوزارة الى اتخاذ إجراءاتها المذكورة، والتي تأتي جراء عدم استكمال الدوام الجامعي حسب الأيام المحددة له واحتمالية تأثر الفصل الصيفي جراء ترحيل أيام التعطيل الحالية على حسابه.