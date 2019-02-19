يوسف: حماس والجهاد الإسلامي ترغبان بإصلاح منظمة التحرير التي تحتكرها فتح

قال أحمد يوسف القيادي في حركة حماس رئيس بيت الحكمة، "إن حركة فتح لا تتمتع بشرعية وطنية، واللجنة المركزية لفتح لا تمثل الا جزء من التنظيم ولا تمثل كل فتح ولا تمثل الكل الفلسطيني كي تخرج علينا بمقص الرقيب كي تقصي تنظيم او شخصيات".

واضاف يوسف في تصريحات صحفية هامش ندوة "فلسطين وما بعد ثورات الربيع العربي" "نريد انا نكون جزء من المنظمة وليس لدى حماس او الجهاد مشكلة بذلك، ولكن الاشكالية هي احتكار فصيل معين على سياسة المنظمة، لدينا رغبة بحضور واضح بالمنظمة واجراء اصلاحات كي تصبح المنظمة اطار للكل الوطني الفلسطيني" .

وبخصوص قرار محمود عباس بعدم الجلوس مع حركة الجهاد قال يوسف:" ابو مازن خطابه اصبح يمثل حكم الفرد، واعتقد هذه لغة الديكتاتور وليس رئيس".



وأضاف: رغم حديث السلطة الدائم عن رفضها لـ"صفقة القرن"، يبقى هذا حديث اعلامي فقط والحقيقة كل القرارات التي يتخذها أبو مازن والسلطة يؤكد ان صفقة القرن تسير على وفق ما تريده الادارة الامريكية .



وبخصوص المصالحة أكد يوسف: "ليس حماس هي المسوؤلة عن تعطل المصالحة، رغم انني اجد كثير من التشدد ببعض الملفات من قبل الحركة ولكن هذا لا يعني انها من تعطل، فهي لديها تحفظات كي تحفظ حقوق المواطنين على مدار اعوام ولا سيما نحن تحت قيادة الاحتلال ، سيبقى وبخصوص حوارات موسكو، انتقد يوسف فشل اخراج بيان موحد ، وقال كان الأفضل اتفاق على نقاط معينة في بيان وما لم يتم الاتفاق عليه يتم مناقشته لاحقا، حتى يعبر عن الاجماع الوطني في كثير من النقاط".