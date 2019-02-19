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حريقان بمستوطنات "غلاف غزة" بفعل بالونات حارقة

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 18:48 - 19 فبراير 2019
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قالت مصادر إعلامية عبرية ظهر الجمعة إن حريقين اندلعا اليوم في منطقتين شرق وسط قطاع غزة نتيجة سقوط بالونات حارقة في المكان.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" على موقعها الالكتروني أن النيران اشتعلت في أحراش مستوطنة "كيسوفيم" شرق وسط القطاع.

وأشارت إلى أن طواقم الإطفاء الإسرائيلي عملت على إخماد الحريقين، مؤكدة وقوع أضرار مادية في المكان.

وحوّل الشبان الطائرات الورقية والبالونات إلى أداة مقاومة تستنفر الاحتلال بعد ربط علبة معدنية داخلها قطعة قماش مغمّسة بالسولار في أسفل الطائرة أو البالون، ثم إشعالها بالنار وتوجيهها إلى أراضٍ زراعية قريبة من مواقع عسكرية إسرائيلية في "غلاف غزة".

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