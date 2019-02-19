بيراميدز يتلقى ثاني هزيمة في الدوري المصري

خسر بيراميدز مباراته الأولى تحت قيادة المدرب الأرجنتيني، رامون دياز، الثلاثاء، 1-2 على أرض الجونة في الجولة 23 من الدوري المصري.

وتعد الهزيمة هي الثانية لفريق بيراميدز في الدوري بعد 13 مباراة متتالية دون خسارة، إذ تعود هزيمته الأخيرة إلى 19 أكتوبر الماضي أمام الإسماعيلي 1-2.

ولعب المدرب الأرجنتيني لبيراميدز مباراته الثانية، إلا أنه لم يستطع تكرار انتصاره الكبير السابق على سموحة في الجولة الماضية عندما فاز برباعية نظيفة.

وجاءت أهداف المباراة، في الدقيقة 51 عن طريق لاعب الجونة، إسلام عبد النعيم، الذي استغل ارتباكا دفاعيا في صفوف بيراميدز، ليسجل هدف الجونة الأول.

وبعد دقيقتين، نجح لاعبو الجونة في إحراز الهدف الثاني بعد فاصل مهاري من أحمد حمدي، ثم مرر الكرة الحاسمة لأحمد ياسر ريان مسجلا الهدف في الدقيقة 60.

المباراة اشتعلت في الدقيقة 77 عندما اخترق عبد الله السعيد من الجانب الأيسر وراوغ مدافعين، قبل أن يطلق قذيفة سكنت شباك الجونة، مقلصا الفارق لبيراميدز.

وحاول بيراميدز العودة في المباراة بالدقائق التالية دون أن ينجح في مسعاه، ليتلقى هزيمته الثانية في الدوري المصري هذا الموسم.