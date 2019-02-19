حبيب: شعبنا رأس الحربة في مواجهة قوى الشر التي تستهدف الامة العربية والإسلامية

قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خضر حبيب "إن شعبنا الفلسطيني هو رأس الحربة في مواجهة ومقاومة الشر والخطر الذي يستهدف الأمتين العربية والإسلامية من قبل الاحتلال الإسرائيلي عدو الأمة الأوحد".

وأضاف القيادي حبيب في كلمةٍ له خلال الحراك البحري الـ 24: "إن الفلسطينيين يدافعون عن قضية الأمة المركزية وهي فلسطين التي تمثل مركز الصراع الكوني بين تمام الحق وتمام الباطل، تمام الحق الذي يمثله شعبنا الفلسطيني وتمام الباطل الذي يمثله الكيان الذي أقتلع شعبنا واحتل ارضنا وأقام كيانه على أنقاض مدننا وقرانا".

وفي رسالةٍ وجهها للإسرائيليين، قال "إن أيامكم أصبحت معدودة على هذه الأرض، وعما قريب ستعود فلسطين إلى حضنها الدافئ حيث حضن الامة العربية والإسلامية، وستعود أرضنا وشعبنا إلى ديارهم التي اقتلعوا منها".

وفي كلمةٍ وجهها للأنظمة العربية المطبعة مع الكيان، أوضح ان الهرولة إلى أحضان المحتل الإسرائيلي لن تحمي عروشكم بل ستزيد من تساقط الأنظمة، داعياً الشعوب العربية والإسلامية لنبذ التطبيع بكافة اشكاله.

وأطلقت هيئة الحراك الوطني قبل نحو 7 أشهر عدة رحلات بحرية نحو العالم الخارجي والحدود الشمالية للقطاع، في محاولةٍ لكسر الحصار البحري، إلا أن الاحتلال يقمع المشاركين فيها، ويعمل على إفشالها واعتقال من على متنها.

ومنذ 30 مارس الماضي ينظّم المواطنون مظاهرات سلمية في مخيمات العودة شرقي محافظات قطاع غزة الخمس؛ للمطالبة بثبيت حق العودة وكسر الحصار.