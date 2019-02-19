"نتنياهو" يبذل جهودًا أخيرة لتوحيد أحزاب اليمين

كشفت صحيفة "إسرائيل اليوم العبرية"، أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو"، يبذل جهودًا حثيثة وأخيرة لتوحيد الأحزاب اليمينية الإسرائيلية، قبل انتهاء الموعد النهائي لتقديم القوائم الانتخابية للجنة الانتخابات الإسرائيلية والمقرر يوم 21 فبراير الجاري.

وأوضحت الصحيفة العبرية، أن نتنياهو يلقي بكل ثقله على قادة الصهيونية الدينية، في محاولة لتوحيد أحزاب البيت اليهودي والاتحاد القومي مع حزب القوة اليهودية وحزب "إيلي يشاي" الديني المنشق عن حزب شاس.

وأشارت إلى أن نتنياهو تحدث على الهاتف مع العديد من الحاخامات، وطلب منهم ممارسة نفوذهم لتشجيع التحرك.