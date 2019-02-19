الاحتلال يهدم 8 منشآت وخزانات مياه في الاغوار

هدمت قوات الاحتلال، يوم الثلاثاء، 8 منشآت في منطقة الرأس الاحمر جنوب شرق طوباس.

واوضح الناشط حقوقي عارف دراغمه ان قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة وهدمت 8 منشآت بين سكنية وحظائر حيوانات ووحدات صحية ودمرت خزانات مياه بلاستيكية، موثقا ذلك بالصور.

واوضح معتز بشارات مسؤول ملف الاستيطان في الأغوار إن عملية الهدم التي نفذها الاحتلال اليوم في خربة الرأس الأحمر طالت مساكن وحظائر وأغنام تعود لعائلتين هما جهاد محمد فهد بني عودة وفاطمة سليمان مفضي بني عودة حيث تم هدم وتدمير 8 منشآت بين بركس وخيمة وخزان مياه سعة 1.5 كوب وحظيرة اغنام مساحتها 350 مترا.