مواقع التواصل الاجتماعي تنتصر لـ#باب_الرحمة وتزيل أقفاله

على بعد 200 م جنوبي باب الأسباط في المسجد الأقصى المبارك، يقع باب الرحمة، وهو باب عظيم مغلق من السور الشرقي للمسجد الأقصى يبلغ ارتفاعه 11.5 م ويوجد داخل مبنى مرتفع ينزل اليه بدرج طويل من داخل المسجد الأقصى وهو مكون من بوابتين الرحمة جنوباً والتوبة شمالاً.

ويقع مبنى باب الرحمة وهو مبنى كبير يحتوي على قاعة واسعة، وفي عام 2003 أغلقت سلطات الاحتلال المبنى حيث كان مقراً للجنة التراث الإسلامي واعتبرته سلطات الاحتلال انه يستخدم لنشاطات سياسية، وفي عام 2017 أصدرت محكمة الاحتلال قرارا يقضي بإغلاق المبنى إلى إشعار آخر، بالاستناد إلى "قانون مكافحة الإرهاب".

باب الرحمة يتعرض لانتهاكات كبيرة من قبل قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، وصلت حكايته لمواقع التواصل الاجتماعي وترند عالي #باب_الرحمة، حيث باتت هذه المواقع ساحة للدفاع عن باب الرحمة.

وقد أغلق الاحتلال "الإسرائيلي" باب الرحمة بالأقفال والسلاسل الحديدية، وعندما حاول المصلون فتحه اعتدوا عليهم جنود الاحتلال وأغلقوا كافة أبواب المسجد الأقصى.

محمود عبد الغفار، كتب :"بينما يجتمع بعض الحكام والمسؤولين العرب ويبتسمون مع السفاح الصهيوني النتن ياهو، وربما يعقدن صفقات مشبوهة، دعت القوى الوطنية بالقدس المحتلة إلى النفير العام دفاعاً عن باب الرحمة المؤدي للمسجد الأقصى".

أما الماجدات فكتبت: "مخطط جديد يهدف إليه الاحتلال الاسرائيلي من خلال إزالة السلاسل والأقفال التي وضعها على #باب_الرحمة أمس والتعهد بإعادته مقفلاً كما كان سابقا، محاولاً سرقة هبته وتحويل المعركة إلى معركة اقفال وسلاسل فقط.. #باب_الرحمة_النا.

أغلاق باب الرحمة هو السهم الصهيوني في قلب الأقصى ..#باب_الرحمة_النا#فريق_مجاهدون pic.twitter.com/wZ2djhquhB — ???????? الزعيـ????ـمة نور القدس???????? 14K (@Noor__Quds2001) ١٨ فبراير ٢٠١٩

أغلاق باب الرحمة هو السهم الصهيوني في قلب الأقصى ..#باب_الرحمة_النا#فريق_مجاهدون pic.twitter.com/wZ2djhquhB — ???????? الزعيـ????ـمة نور القدس???????? 14K (@Noor__Quds2001) ١٨ فبراير ٢٠١٩

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اللهم احفظ الاقصى بعينك التى لا تنام

اللهم احفظ كل من حافظ على الاقصى

اللهم عليك بكل من تهاون وتآمر وتخاذل عن نصرة الاقصى وهو يستطيع نصرته

اللهم انتقم من المطبعين واعوانهم ومحلليهم ياجبار....#الاقصى_يستباح#باب_الرحمه_النا — Walaa Hijazi (@Walaahijazi9) ١٩ فبراير ٢٠١٩

بينما يجتمع بعض الحكام والمسؤولين العرب ويبتسمون مع السفاح الصهيوني النتن ياهو، وربما يعقدن صفقات مشبوهة ..

دعت القوى الوطنية بالقدس المحتلة إلى النفير العام دفاعا عن باب الرحمة المؤدي للمسجد الأقصى، حيث... https://t.co/MJvuCrR373 — mahmoud abdulghaffar (@mabdulghaffar) ١٩ فبراير ٢٠١٩

مخطط جديد يهدف إليه الاحتلال الاسرائيلي من خلال إزالة السلاسل والأقفال التي وضعها على #باب_الرحمة أمس والتعهد بإعادته مقفلاً كما كان سابقا، محاولاً سرقة هبته وتحويل المعركة إلى معركة اقفال وسلاسل فقط..#باب_الرحمة_النا pic.twitter.com/zudpLv5sHl — الماجدات (@almajedat2019) ١٩ فبراير ٢٠١٩