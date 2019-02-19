تحذيرات من استيلاء قوات الاحتلال على باب الرحمة

حذر مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين، اليوم الثلاثاء، من خطورة الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في مدينة القدس وبالأخص بعد استيلاء قوات الاحتلال على مبنى باب الرحمة معتبراً ذلك إثارة للنزاعات والحروب الدينية.

وقال الكاتب والناشط البريطاني مك نايبر أن الاجراءات التي تقوم بها حكومة الاحتلال من عمليات هدم ومصادرة وبناء استيطاني بالإضافة إلى سرقة أموال الضرائب الفلسطينية تهدف الى تهجير الفلسطينيين من ارضهم وجعل الحياة فيها مستحيلة.

وقال نابير خلال حديثه مع إذاعة صوت فلسطين أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي معزولة على الساحة الدولية وتدرك خطر العزلة على مستوى الراي العام العالمي، داعيا الى بذل المزيد لمقاطعة "إسرائيل".

من جانبها قالت عضو اللجنة المركزية لحركة فتح دلال سلامة أن الحكومة الاسرائيلية تسيير باتجاه فرض خنق مالي على القيادة لتكريس احتلالها على الارض، وقبول ما تسمى صفقة القرن .

وأوضحت سلامة أن اللجنة المركزية لحركة فتح اكدت رفضها التام لاستلام اموال المقاصة ناقصة، وأن رواتب الاسرى والشهداء التزام وطني لا تراجع عنه ولا مساومة عليه.

وفيما يتعلق بإجراءات سلطات الاحتلال في القدس ومحاولتها اقامة كنيس يهودي داخل باب الرحمة في المسجد الأقصى قالت سلامة:" اسرائيل تسعى من خلال ذلك الى تحريف وتغيير وجه المقامات والحقائق الاسلامية في القدس"، مؤكدة على استمرار الشعب الفلسطيني في نضاله والتصدي لكل محاولات تصفية القضية الفلسطينية.