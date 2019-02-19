داخلية غزة تفتتح صالة تسجيل جديدة للسفر عبر معبر رفح وآلية عمل جديدة

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة اليوم الثلاثاء، عن افتتاح صالة تسجيل للسفر عبر معبر رفح البري، في مبنى المحاكم السابق بجوار مجمع "أبو خضرة" الحكومي وسط مدينة غزة، وذلك ابتداء من يوم غد الأربعاء 2019/2/20، وفق البنود الآتية:

1) التسجيل الإلكتروني المبدأي عبر موقع الوزارة من خلال منظومة الدخول الموحد.

2) تثبيت التسجيل في صالة التسجيل، مع تقديم الأوراق الثبوتية الشخصية والمستندات الأصلية الخاصة باحتياج السفر .

3) لاعتماد التسجيل، يستلم المواطن تذكرة بأسماء المسافرين ورقم الانتظار والفئة.

4) طلبات الاستعجال: في حال وجود حاجة ماسة لتقديم موعد السفر عن الدور المحدد في التذكرة بعد إتمام عملية التسجيل، يمكن تقديم طلب الاستعجال مع إرفاق المستندات المُبررة لذلك، حيث يُعرض الطلب على لجنة خاصة لدراسته، ويتم إبلاغ المواطن بالقبول أو عدمه.

5) طلبات التأجيل: في حال وجود حاجة ماسة لتأجيل موعد السفر عن الدور المحدد، يمكن للمواطن تقديم طلب التأجيل مع إرفاق المستندات المُبررة لذلك، حيث يُعرض الطلب على لجنة خاصة لدراسته، ويتم إبلاغ المواطن بالقبول أو عدمه.

6) بخصوص احتياج المؤسسات والهيئات العامة والرسمية لسفر موظفيها لأغراض العمل والمصلحة العامة فقط وليس المصلحة الشخصية، بإمكانهم مخاطبة مساعد وكيل وزارة الداخلية عبر كتاب رسمي وتسليمه في مكتبه بمجمع "أبو خضرة"، مع إرفاق الأوراق الثبوتية اللازمة وتحديد مهام الأشخاص المراد سفرهم، وذلك قبل أسبوعين من موعد السفر المطلوب، شريطة أن يكون الاحتياج ضمن اختصاص الجهة مُقدمة الطلب.

7) يتم استقبال الجمهور الكريم في صالة التسجيل من الساعة 8:30 صباحاً حتى 12:30 ظهراً، في أيام العمل حسب الفئات كالتالي:

- الأحد: الإقامات

- الإثنين: الجوازات الأجنبية

- الثلاثاء: المرضى

- الأربعاء: الجوازات مصرية

- الخميس: الطلاب

وطالبت الوزارة بضرورة الالتزام بالأيام المحددة لكل فئة، حيث سيتم التعامل وفق الجدول المذكور فقط.

وحملت الوزارة المواطن مسؤولية صحة المستندات التي يُقدمها، وتحت طائلة المسؤولية القانونية.