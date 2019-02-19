اتحاد المعلمين بغزة يصر على الإضراب غداً وتعليم غزة يرفض ان يكون ساحة لتصفية حساب الانقسام

تشهد المؤسسات التعليمية في قطاع غزة حالة من الإرباك والتجاذبات بين اتحاد المعلمين الذي يقود حراكاً لإنصاف معلمي السلطة الفلسطينية ممن قُطعت رواتبهم ، وبين وزارة التربية والتعليم العالي التي ترفض أي حراك في غزة .

اتحاد المعلمين يقود الحراك منذ الأسبوع الماضي، حيث أعلن عن إضراب ليوم واحد، ليواصل الفعاليات بالإعلان عن يومين آخرين وهما غداً الأربعاء والخميس القادمين ، وخاصة في ظل تواصل الحراك والاتصالات في الضفة مع مسؤولي السلطة والتربية والتعليم لعودة حقوق المعلمين، وسط رفض تام من قبل وزارة التربية والتعليم في غزة أن يكون هناك إضرابات غداً وبعد غد ، وعدم السماح لزج التعليم في المناكفات السياسية .

عاهد الدلو عضو الأمانة العامة لإتحاد المعلمين قال في تصريح مقتضب لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" أن الإضراب قائم غداً الأربعاء وبعد غد الخميس، ولا تراجع عن القرار.

وبين أنه بالرغم من المضايقات والاستدعاءات التي يتعرض لها أعضاء الاتحاد إلا أن الحراك متواصل، معرباً عن أمله أن يتم الإعلان اليوم عبر جلسة حكومة الحمد لله لحل لأزمة المعلمين .

التهديد بإضراب مفتوح

وهددت الامانة العامة لاتحاد المعلمين الممثل الشرعي والوحيد للمعلمين الفلسطينيين في الوطن وخارجه خلال بيان أصدرته بالأمس الإعلان عن إضراب مفتوح وشامل في قطاع غزة اذا تم الاستمرار بمضايقة معلمينا من قبل حكومة غزة اذا تم اعتقال اي من قادتنا وكوادرنا، مؤكدة انه لا تراجع حتى تحقيق مطالب معلمينا في القطاع الصامد.

وأشار الاتحاد إلى أنه تم استدعاء قادة الاتحاد في غزة أعضاء الامانة العامة وكوادره وناشطيه من قبل الأجهزة الأمنية في غزة وذلك لمنعهم من الاستمرار بالأضراب وتهديدهم.

وكان الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين أعلن عن فعاليات تحذيرية تمثلت بإعلان الاضراب الجزئي التحذيري الاسبوع الماضي والحالي في المحافظات الجنوبية (قطاع غزة) وذلك بسبب رفع نسبة صرف الرواتب لبعض موظفي الوزارات باستثناء موظفي ومعلمي وزارة التربية والتعليم والابقاء على تقاعدهم المالي

لا إضراب غداً

ومن جانبها، أكدت وزارة التربية والتعليم في غزة انتظام الدراسة والدوام في جميع المدراس يومي الأربعاء والخميس القادمين، وأنه لا يوجد إضراب أو تعطيل للدراسة كما يشاع.

ودعت الوزارة وسائل الإعلام إلى التثبت من الأنباء الخاصة بالتعليم قبل نشرها من مصادرها الرسمية، وعدم المساهمة في إرباك العملية التعليمية.

وكان عدد من مسؤولي وزارة التربية والتعليم في غزة قد رفضوا أن يتم الزج بالتعليم في غزة في أي مناكفات لها علاقة بالانقسام ، وأن يتم استبعاد التعليم ، مؤكدين أن الضغط لابد أن يكون في الضفة وإعلان إضراب موازي في الضفة وعدم اقتصار الفعاليات على غزة فقط، والتي قد تؤثر على العملية التعليمية .