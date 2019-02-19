أبو شريف يكشف آلية قتل الرئيس عرفات

كشف بسام أبو شريف، المستشار السابق للرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، عن الطريقة التي قتل بها عرفات.

وقال أبو شريف في حوار أجري ضمن برنامج "جدل" على فضائية A ONE TV الأردنية وسيبث مساء الاثنين إن ياسر عرفات قتل عن طريق دس السم في معجون الأسنان الذي يستخدمه، وكان كلما فرش أسنانه تدخل كمية من السم إلى اللثة ومنها إلى مجرى الدم.

وأكد أبو شريف أنه حذر الرئيس عرفات من وجود مخططات لقتله قبل فترة من موته لكن أحدا لم ينتبه، وقال: "الرئيس خجل من تقبل اقتراحاتي التي أكدت عليه فيها بعدم الأكل من مطبخه وعدم تناول الدواء من أحد وتطوعت أنا وعائلتي في القيام بهذا الدور، وأرسلت له رسالة مكتوبة، لكن الرئيس حولها لمن حوله"، مشيرا إلى أن جهات في محيط عرفات قللت من شأن الرسالة.

وأوضح أبو شريف أن صحفيا إسرائيليا أبلغه بعزم إسرائيل على قتل "الثعلبين العجوزين"، وهما عرفات ورئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك أرييل شارون الذي قتل بنفس الطريقة وظهرت عليه الأعراض ذاتها.

وأكد أن صحفيا أمريكيا كان قد زوده لاحقا باسم السم الذي قتل به عرفات وهو "الثاليوم".

ولفت إلى أن ذهاب الفلسطينيين إلى أوسلو كان خطأ كبيرا والاتفاق مع الإسرائيليين كان كمينا، مضيفا أن بعض الأشخاص قاموا بتزييف الحقائق للرئيس عرفات باعتبار أن أوسلوا ستكون طريقا لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وأكد أن إسرائيل لن توافق أبدا على إنشاء دولة فلسطينية مهما كانت الظروف، ومشيرا إلى أن الرئيس الفلسطيني الحالي محمود عباس لن يقبل بصفقة القرن.

كما علق أبو شريف على مؤتمر وارسو للسلام والأمن في الشرق الأوسط الذي عقد مؤخرا قائلا إنه فشل، مشيرا إلى أن الشعب الفلسطيني مستعد للموت من أجل حريته.

وأضاف أن الولايات المتحدة عرضت على إيران شطب القضية الفلسطينية من أجندتها لقاء استمرارها في برنامجها النووي.

ولدى تطرقه إلى الملف السوري قال أبو شريف إن إسرائيل هي من زود الجماعات الإرهابية الناشطة في سوريا بالأسلحة بعد أن دربتها عسكريا.