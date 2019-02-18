بنزيما: لن أكون مجنوناً وأقول إنني أنتظر عودتي للمنتخب

تحدث النجم الفرنسي كريم بنزيما مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني عن إمكانية عودته إلى المنتخب الوطني الذي غاب عنه منذ عام 2015.

وألمح بنزيما في تصريح لقناة "Telefoot" الفرنسية إلى صعوبة عودته لحمل قميص الديكة مرة أخرى، قائلا: "لن أكون مجنونا وأقول إنني أنتظر استدعائي من جديد لتشكيلة المنتخب".

وأضاف اللاعب (31 سنة) الذي لعب 81 مباراة دولية وسجل 27 هدفا مع منتخب الديكة: "لديهم فريق، وهم أبطال العالم، وهناك جيل جديد بشبان جدد، وهذا أمر جيد".

وتابع كريم بنزيما الجزائري الأصل: "إنهم يقومون بعمل جيد وأتمنى لهم حظا سعيدا".

يذكر أن اللاعب لم يشارك مع منتخب فرنسا منذ تشرين الأول/أكتوبر 2015، وبالضبط منذ مباراة أرمينيا التي فاز بها الديكة برباعية نظيفة.

ورغم تراجع أداء اللاعب رفقة فريقه الإسباني في المواسم الأخيرة، وتعرضه للكثير من الانتقادات، إلا أنه تمكن هذا الموسم من تسجيل 21 هدفا للفريق الملكي في جميع المسابقات.