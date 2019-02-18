إنقاذ شقيقين من الاختناق بغاز التدفئة في نابلس

أنقذت طواقم إطفائية بلدية نابلس مساء الاثنين، شابا وشقيقته بعد إصابتهما بالاختناق، جراء تسرب غاز التدفئة بمنزلهما في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقالت إطفائية بلدية نابلس أن طواقم الإطفاء والإنقاذ استجابت لحادث اختناق شقيقين، هما شاب يبلغ من العمر 21 عاما وشقيقته البالغة 16 عاما، في منطقة نابلس الجديدة، واللذين استعملا مدفأة الغاز وأغلقا المنزل بإحكام.

وأوضحت أن تسربا للغاز حدث من المدفأة، ادى الى نقص نسبة الاكسجين بالمنزل وارتفاع نسبة الغازات السامة الناتجة عن المدفأة.

وتم إخراج الشقيقين من المنزل، وتقديم الإسعافات الأولية لهما، ونقلهما بواسطة طواقم إسعاف الهلال الأحمر إلى المستشفى لتلقي العلاج.