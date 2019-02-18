"كان": قطر لا تنوي الاستمرار بتمويل كهرباء غزة

نشر موقع قناة (كان) العبرية ، أن رئيس اللجنة القطرية لإعمار قطاع غزة محمد العمادي، أكد أن قطر لا تنوي الاستمرار في تمويل وقود الكهرباء لقطاع غزة بعد شهر نيسان/ أبريل المقبل.

وقال "جال برجر" مراسل القناة أن السفير القطري في غزة محمد العمادي تحدث في محادثات مغلقة أن قطر لن تستمر بدعم السولار بدءاً من شهر أبريل القادم.

وأضاف مراسل القناة أن الاتفاق كان ينص على دعم قطر لتشغيل محطة الكهرباء لمدة ستة أشهر والتي تنتهي في شهر أبريل القادم، على أن يتم خلال هذه الفترة إنجاز مشاريع أخرى للكهرباء في قطاع غزة بحيث يتم رفع كمية الكهرباء الواصلة إلى قطاع غزة عبر وصل محطات الطاقة بخطوط إضافية.

وبحسب "جال برجر" فإن العمادي أبلغ نية قطر وقف دعم الكهرباء بدءاً من شهر نوفمبر في محاولة للضغط على جميع الأطراف لإنجاز مشاريع الكهرباء الأخرى، وفي حال لم تنجز هذه المشاريع حتى شهر أبريل القادم فإن القطاع سيشهد أزمة كهرباء جديدة.

وبدأت قطر منذ شهر نوفمبر الماضي بتحويل عشرة ملايين دولار شهرياً لصالح تشغيل محطة الكهرباء في قطاع غزة.