الحكومة تدين استهداف قوات الاحتلال المسجد الاقصى

أدانت حكومة تسيير الاعمال استهداف قوات الاحتلال المسجد الاقصى المبارك المتمثل بالعدوان على المصلين داخل الحرم واستهداف باب الرحمة بالإغلاق ومحاولات السيطرة عليه.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود: إن الحكومة تتابع بقلق بالغ وتنظر بعين الخطورة الشديدة للهجمة الاحتلالية الشرسة على عاصمتنا المحتلة وخصوصاً المسجد الاقصى المبارك واستهداف باب الرحمة الامر الذي يشير الى العمل على تنفيذ المخططات الاحتلالية السوداء القاضية بفرض التقسيم تمهيداً للاستيلاء على الحرم الشريف .

وأوضح المتحدث الرسمي بان المسجد الاقصى المبارك البالغة مساحته (١٤٤ ) دونماً التي يحيط بها السور وتضم (٢٠٠) معلماً منها المسجد القبلي المسقوف ومصلى قبة الصخرة والمدارس والقباب والمصاطب وغيرها و ما يتصل بالسور من الخارج هي مسجد خالص للمسلمين متعارف عليه عالمياً وضمن الوضع التاريخي القائم، اضافة الى ان مدينة القدس العربية التي احتلت عام (٦٧) والتي تعرف بالقدس الشرقية هي عاصمة دولة فلسطين وتعترف بها (١٣٨) دولة في العالم .

وفي هذا الإطار دعا المتحدث الرسمي كافة الدول التي تعترف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية الى التحرك على كافة الصعد من اجل وقف العدوان الاحتلالي على مدينة القدس والمقدسات وعلى القوانين والشرائع الدولية ، كما طالب كافة حكومات الدول العربية والإسلامية بتحمل مسؤولياتها إزاء ما تتعرض له أقدس مقدسات العرب والمسلمين على أيدي الاحتلال .