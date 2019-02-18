ليبرمان يدعو للعودة لسياسة الاغتيالات

دعا وزير الحرب الإسرائيلي المستقيل افيغدور لبيرمان الى العودة لسياسة الاغتيالات في قطاع غزة.

جاءت دعوة لبيرمان في مقابلة مع موقع "ولاه" العبري الالكتروني، داعيا الى اخذ زمام المبادرة مرة اخرى وتدمير البنية التحتية للتنظميات المسلحة في قطاع غزة، وانه لا مجال للانتظار، خصوصا ان التظاهرات على الشريط الحدودي الفاصل لقطاع غزة لم تعد ايام الجمع فقط، فالامس اصيب جندي في المواجهات هناك.

وقال ليبرمان ان الحكومة تعلم جيدا ان المواجهة مع حركة حماس في القطاع امر لا مفر منه، لكنها تفضّل دفن رأسها بالرمال لمصالحهم الانتخابية.