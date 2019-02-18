الخارجية الأردنية تدين إغلاق أبواب المسجد الأقصى المبارك

أدانت وزارة الخارجية الأردنية، إقدام شرطة الاحتلال على إغلاق أبواب المسجد الأقصى المبارك/ الحرم الشريف وقيامها بالاعتداء على عدد من المصلين.

وطالب الناطق الرسمي باسم الوزارة سفيان القضاة في بيان مساء اليوم الاثنين، إسرائيل، كقوة قائمة بالاحتلال، وفقاً للقانون الدولي، بإعادة فتح الأبواب فوراً واحترام حرمة المكان المقدس وعدم إعاقة دخول المصلين وسحب جميع المظاهر الأمنية في المسجد الأقصى المبارك واحترام مشاعر المسلمين. وأكد ان هذه الإجراءات تعد انتهاكا سافرا للوضع القائم التاريخي والقانوني، ولالتزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وحمّل إسرائيل كامل المسؤولية عن سلامة المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف.

وأوضح أن الوزارة تتابع هذا التطور الخطير من خلال عدة قنوات لإعادة فتح الأبواب وإعادة الهدوء للحرم الشريف، لافتا إلى أن الوزارة قدمت مذكرة احتجاج دبلوماسية لوزارة الخارجية الإسرائيلية عبرت فيها عن إدانة الحكومة للإجراءات الاسرائيلية المستفزة والمدانة بحق الحرم القدسي الشريف وطالبتها بوقف هذه الإجراءات فوراً.